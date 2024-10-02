İran'ın Saldırısı Ürdün'de Yaralara Yol Açtı - Son Dakika
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İran'ın Saldırısı Ürdün'de Yaralara Yol Açtı

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları Ürdün'e düştü, 2 kişi yaralandı.

02.10.2024 12:07
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İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıda şarapnel parçalarının Ürdün topraklarına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e balistik füzelerle saldırı gerçekleştirmesi Orta Doğu'da gerilimi bir kez daha artırdı. Ürdün Hükümet Sözcüsü Mohammad Momani, İran'dan atılan füzelerin parçalarının ülke topraklarına düştüğünü açıkladı. Ürdün'ün önceliğinin ülkeyi ve vatandaşlarını korumak olduğunu kaydeden Momani, ülkesinin "savaş alanı" olmayacağını sözlerine ekledi.

Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şarapnel parçalarının Amman ve çeşitli kentlere düşmesi sonucu 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Sivil Havacılık Düzenleme Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ise Ürdün hava sahasının yeniden açıldığı bildirildi. Sivil Havacılık Düzenleme Komisyonu Başkanı Haitham Misto, hava sahasının kapatılması ve yeniden açılması kararının risk değerlendirmesi yapıldıktan alındığını bildirdi. - AMMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran'ın Saldırısı Ürdün'de Yaralara Yol Açtı - Son Dakika

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