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İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentini vurdu - Son Dakika
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İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentini balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Saldırı sonrası Uluslararası Erbil Havaalanında bütün uçuşlar askıya alınırken ABD'nin Başkonsolosluğu binasında siren sesleri yükseldi.

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin Erbil kentini vurdu
16.01.2024 - 01:13,  Güncelleme: 01:16
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentini balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada "İran düşmanlarının gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak bu gece İran karşıtı terörist ve casuslara ait karargahlar balistik füzelerle vuruldu" denildi.

Gece yarısı sularında Erbil'de güçlü patlama sesleri duyuldu.

Yerel kaynaklar Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu binası, Erbil'in kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Harir üssü ile Uluslararası Erbil Havaalanına bomba yüklü SİHA'lar ile füzelerle vurulduğunu aktardı.

Saldırı sonrası Uluslararası Erbil Havaalanında bütün uçuşlar askıya alınırken ABD'nin Başkonsolosluğu binasında siren sesleri yükseldi. - ERBİL

Kaynak: İHA
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