İran Kadın Milli Takımı Türkiye'ye Geldi

17.03.2026 20:54
2026 AFC Kadınlar Asya Kupası için İran Kadın Milli Takımı, Umman üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

2026 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi Umman'dan Türkiye'ye geldi.

Avustralya'da düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı, İran'ın hava sahasının kapalı olması nedeniyle Avustralya'dan önce Umman'a, ardından Muscat Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. WY165 sefer sayılı uçakla saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, pasaport kontrolü ve bagaj işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. Kafile, Spor Şube ekipleri kontrolünde İstanbul Havalimanı'ndan çıkarıldı.

Avustralya'ya iltica talebinde bulunan 7 kişiden 5'i Türkiye'ye geldi

Kafilede bulunan 7 kişinin önceden Avustralya'ya iltica talebinde bulunduğunun ancak 2 kişinin Avustralya'da kaldığı öğrenilirken, geri kalan 5 kişinin milli takım kafilesi ile Türkiye'ye geldiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nene'den resital! Fenerbahçe zorlu virajı kayıpsız döndü
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
