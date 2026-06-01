İran Meclis Başkanı'ndan ABD'ye Sert Uyarı

01.06.2026 12:35
Galibaf, ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak ciddi bir uyarıda bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'yi İran ile yapılan ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, "Deniz ablukası ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaş suçlarını artırması, ABD'nin ateşkese uymadığının açık kanıtıdır. Her seçimin bir bedeli vardır ve fatura eninde sonunda ödenir. Her şey yerine oturacak" dedi.

Kaynak: İHA

