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İran, Pakistan'daki Ceyşu'l Adl Üslerine Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İran, Pakistan'daki Ceyşu'l Adl Üslerine Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran'ın Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucunda Ceyşu'l Adl'e ait 2 karargah imha edildi. Örgütün daha önce de Sistan-Belucistan eyaletinde bir polis karakoluna saldırı düzenlediği biliniyor.

İran, Pakistan\'daki Ceyşu\'l Adl Üslerine Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi
16.01.2024 - 22:28,
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İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran'ın Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran'ın Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ceyşu'l Adl'ye ait 2 karargahın hedef alındığı belirtilen haberde, "Bu karargahlar füzeler ve İHA'lar ile imha edildi. Dün gece de Kuzey Irak'taki MOSSAD casusluk merkezleri ve Suriye'de DAEŞ karargahı İran tarafından füzeler ile hedef alınmıştı" ifadeleri kullanıldı. Saldırıya ilişkin henüz Pakistan tarafından bir açıklama yapılmadı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Ceyşu'l Adl'nin saldırılarına sahne oluyor. Ceyşu'l Adl isimli örgütün, son olarak Aralık 2023'te Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi ölmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İran, Pakistan'daki Ceyşu'l Adl Üslerine Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika


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