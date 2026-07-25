İran, Ukrayna'nın Gemisine Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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İran, Ukrayna'nın Gemisine Saldırıyı Kınadı

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İran, Hazar Denizi'nde ticari gemisine düzenlenen saldırıda 1 denizcinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye düzenlediği saldırıda 1 İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırıyı kınayan Bakanlık, "Ukrayna rejimi yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde savaşın ve güvensizliğin yayılmasına neden olmaya çalışmıştır" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemiye saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy'nin açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari geminin Ukrayna tarafından hedef alındığını bildirerek, saldırıyı kınadı. Bakanlık, saldırıda meydana gelen patlamada 1 denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ihlali ve saldırı eylemi niteliğinde olduğunu, savaşın daha da alevlenmesine ve yayılmasına yol açabileceğini belirtmektedir. Ukrayna rejiminin Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye saldırması ve bunun söz konusu rejimin lideri tarafından açıkça kabul edilmesi, Ukrayna rejiminin İran'a yönelik mantık dışı ve düşmanca yaklaşımını sürdürdüğünün göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

"İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmakta tereddüt etmeyecektir"

Tahran yönetiminin olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirdiği açıklamada, "İran, uluslararası hukukun temel ilke ve kuralları, özellikle meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir. Ukrayna rejimi liderinin maceracı tutumundan kaynaklanacak tüm sonuçların sorumluluğu, söz konusu rejim ile onu destekleyen ve teşvik eden taraflara ait olacaktır" denildi.

Ukrayna'nın Rusya ile savaşı genişletmekle suçlandığı açıklamada, "Ukrayna rejimi, İran'a ait ticari gemiye saldırarak yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde savaşın ve güvensizliğin yayılmasına neden olmaya çalışmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Hazar Denizi, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Savunma, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, Ukrayna'nın Gemisine Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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