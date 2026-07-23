İran, Ürdün'deki ABD Üslerine Saldırdı

İran Devrim Muhafızları, Ürdün'de ABD'ye ait askeri varlıkların vurulduğunu duyurdu.

İran, ABD'ye misilleme saldırını sürdürüyor. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün'de ABD'ye ait THAAD füze savunma sisteminin bir radarının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bir Patriot sistemi ve bir C-RAM radarı da hedef alınarak imha edildi ve ABD üssünün yakıt depoları ateşe verildi" denildi. Ayrıca büyük bir helikopter ekipman deposu ve bir helikopter tamir ve bakım hangarının da vurulduğu aktarıldı. Ürdün halkına çağrı yapılan açıklamada, İran'ın eylemlerinin Ürdün'ün egemenliğini ihlal etmediği, ABD güçlerinin hedef alınmasının yasal ve gerekli bir karşılık olduğu vurgulandı. - TAHRAN