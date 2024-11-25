İran ve Azerbaycan Ortak Tatbikat Düzenliyor - Son Dakika
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İran ve Azerbaycan Ortak Tatbikat Düzenliyor

İran ve Azerbaycan, 'Aras Ortak Tatbikatı' ile askeri iş birliğini güçlendiriyor.

25.11.2024 13:38
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İran ve Azerbaycan arasında "Aras Ortak Tatbikatı" adıyla düzenlenen askeri tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri özel birliği ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel harekat birliklerinin katılımıyla bugün başladı.

İran ile Azerbaycan'dan NATO- Rusya ve İsrail-İran arasında yaşanan gerilimlerin gölgesinde askeri tatbikat adımı geldi. İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Aslandüz kentinde, "Aras Ortak Tatbikatı" adıyla düzenlenen askeri tatbikat bugün başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nin Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri özel birliği ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel harekat birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikatın 4 gün süreceği belirtildi. Açıklamada, tatbikatın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yasa dışı silahlı gruplarla ortak mücadelede iş birliğini artırmak, sınır güvenliğini sağlamak ve askeri kapasiteleri geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran ve Azerbaycan Ortak Tatbikat Düzenliyor - Son Dakika

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