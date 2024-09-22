İran Yanlısı Grubun Dron Saldırısı

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İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, İsrail ve Ürdün arasında bulunan Ürdün Vadisi'ne dron saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, İsrail'e dron saldırısı düzenledi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, dron saldırının İsrail ve Ürdün arasında bulunan Ürdün Vadisi'ndeki bir hedefe yönelik düzenlendiği belirtilerek, söz konusu saldırının bugün İsrail'e düzenlenen 5'inci saldırı olduğu ifade edildi.

Saldırıda can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - BAĞDAT