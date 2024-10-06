İranlı Komutan Kaani\'den Haber Yok

3.Sayfa

Adı açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıdan bu yana haber alınmadığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, adı açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıdan bu yana haber alınmadığı iddia edildi. Yetkililer, Kaani'nin geçtiğimiz ay Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Lübnan'a gittiğini aktararak, o zamandan bu yana Kaani'den haber alınmadığını belirtti. Kaani'nin geçtiğimiz perşembe günü Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safieddin'in hedef alındığı İsrail saldırısı sırasında Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bulunduğunu ifade eden yetkililer, Kaani'nin Safieddin'le görüşmediğini söyledi. Yetkililer, söz konusu saldırıdan bu yana İran ve Hizbullah'ın Kaani ile temas kuramadığını söyledi. - TAHRAN