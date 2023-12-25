İrlanda\'da restorana silahlı saldırı: Saldırgan bıçaklanarak öldürüldü

Dublin'deki bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda, 20 yaşındaki bir saldırgan bıçaklanarak öldürüldü. 40'lı yaşlardaki başka bir şahıs ise saldırgan tarafından boynuna ateş edilerek ağır yaralandı. Olay, Blanchardstown'daki mekanın Noel Arifesi yemeği için dolu olduğu bir anda meydana geldi. Saldırganın, restoranda yemek yiyen baba ve oğulu hedef aldığı belirlendi. Saldırı sonrasında saldırgan ölümcül müdahale ile durduruldu ve hastanede hayatını kaybetti. İki kurbanın suç kaydı olduğu bilgisi paylaşıldı. Hayatını kaybedenin ölüm nedeni adli tıp raporu sonrasında netleşecek. El konulan saldırıda kullanılan silah ise polis tarafından inceleniyor.

İrlanda'nın Başkenti Dublin'de, bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda saldırgan olduğu belirtilen 20 yaşında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Saldırganın tabanca ile boynunda vurduğu 40'li yaşlardaki adam ise ağır yaralandı.

Saldırı, Dublin'in 15. bölgesinde, Blanchardstown'daki bir restoranda meydana geldi ve mekan,Noel Arifesi yemeği yediği için tıka basa doluydu.

İlk yapılan incelemeye göre, silahlı saldırganın restoranda yemek yiyen baba ve oğulu hedef aldı.

Saldırgan, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ölümcül bir müdahale ile durduruldu. Ağır yaralanan saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, saldırıya uğrayan baba ve oğul oldukları tahmin edilen iki kişinin suç kaydı bulunduğu söyledi.

Hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm nedeni adlı tıp raporu sonrası çıkacak. Fakat bıçak darbeleri ile öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Saldırıda kullanılan silaha el konuldu.