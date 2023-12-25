 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İrlanda'da restorana silahlı saldırı: Saldırgan bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İrlanda'da restorana silahlı saldırı: Saldırgan bıçaklanarak öldürüldü

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olduğu belirtilen 20 yaşındaki kişi, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Saldırganın hedef aldığı, baba ve oğul olduğu tahmin edilen iki kişi de yaralandı. Saldırı, restoranın Noel arifesi yemeği nedeniyle dolu olduğu bir zamanda gerçekleşti. Polis yetkilileri saldırıya uğrayan iki kişinin suç kaydı olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İrlanda\'da restorana silahlı saldırı: Saldırgan bıçaklanarak öldürüldü
25.12.2023 - 11:31,  Güncelleme: 11:38
Abone Ol

Dublin'deki bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda, 20 yaşındaki bir saldırgan bıçaklanarak öldürüldü. 40'lı yaşlardaki başka bir şahıs ise saldırgan tarafından boynuna ateş edilerek ağır yaralandı. Olay, Blanchardstown'daki mekanın Noel Arifesi yemeği için dolu olduğu bir anda meydana geldi. Saldırganın, restoranda yemek yiyen baba ve oğulu hedef aldığı belirlendi. Saldırı sonrasında saldırgan ölümcül müdahale ile durduruldu ve hastanede hayatını kaybetti. İki kurbanın suç kaydı olduğu bilgisi paylaşıldı. Hayatını kaybedenin ölüm nedeni adli tıp raporu sonrasında netleşecek. El konulan saldırıda kullanılan silah ise polis tarafından inceleniyor.

İrlanda'nın Başkenti Dublin'de, bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda saldırgan olduğu belirtilen 20 yaşında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Saldırganın tabanca ile boynunda vurduğu 40'li yaşlardaki adam ise ağır yaralandı.

Saldırı, Dublin'in 15. bölgesinde, Blanchardstown'daki bir restoranda meydana geldi ve mekan,Noel Arifesi yemeği yediği için tıka basa doluydu.

İlk yapılan incelemeye göre, silahlı saldırganın restoranda yemek yiyen baba ve oğulu hedef aldı.

Saldırgan, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ölümcül bir müdahale ile durduruldu. Ağır yaralanan saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, saldırıya uğrayan baba ve oğul oldukları tahmin edilen iki kişinin suç kaydı bulunduğu söyledi.

Hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm nedeni adlı tıp raporu sonrası çıkacak. Fakat bıçak darbeleri ile öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Saldırıda kullanılan silaha el konuldu.

İrlanda'da restorana silahlı saldırı: Saldırgan bıçaklanarak öldürüldü
İrlanda'da restorana silahlı saldırı: Saldırgan bıçaklanarak öldürüldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
YORUMLAR

Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İrlanda'da restorana silahlı saldırı: Saldırgan bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
11:00
'Yüksek hesap' çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı "Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:10:34. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda'da restorana silahlı saldırı: Saldırgan bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement