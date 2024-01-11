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İş makinesi ağır hasarlı binanın üzerine çıktı - Son Dakika
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İş makinesi ağır hasarlı binanın üzerine çıktı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan 5 katlı bir binanın yıkımında iş makinesi kullanıldı. İş makinesi, binanın üzerine çıkartılarak yıkıma üstten başladı. Bu durum, binanın dar sokakta bulunması ve çevredeki diğer binaların zarar görmesini engellemek amacıyla yapıldı. İş makinesinin binanın tepesinde yıkılması ilginç görüntüler oluşturdu.

11.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:54
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İş makinası ağır hasarlı binanın üzerine çıktı

ADIYAMAN - 6 Şubat depreminde ağır hasar alan 5 katlı binanın üzerine çıkarılan iş makinesi, yıkıma üstten başladı.

6 Şubat meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Adıyaman'da binlerce bina yıkılırken, binlercesi ise ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımında sona doğru gelirken, Eskisaray Mahallesinde uzun zamandır kullanılmayan ve eski polis merkezi binası olan 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

Ancak diğer binalardan farklı olarak bu kez iş makinası ağır hasarlı binanın üzerine çıkartıldı. Eski Polis Merkezi Binası ve Lojmanının bulunduğu sokağın dar olması ve çevresindeki binaların binanın yıkımında zarar gereceği gerekçesiyle binanın üzerine iş makinası çıkartıldı. Binanın üzerindeki ekskavatör üzerinde bulunduğu binayı yıkmaya başladı. İş makinesinin bina tepesinde yıkılmasından dolayı ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İş makinesi ağır hasarlı binanın üzerine çıktı
Kaynak: İHA
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Adıyaman, Yıkım, Deprem, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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