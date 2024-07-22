İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika
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İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı

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Gaziantep'te meydana gelen zincirleme kazada, 2 işçi servisi kafa kafaya çarpıştı ve biri park halindeki tıra çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 21 işçi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 09:35
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İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı

Çarpışma sonrası servislerden biri savrularak park halindeki tırın dorsesine çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 işçi servisinin kafa kafaya çarpışması servislerden biri savrularak park halindeki tıra çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 21 işçi yaralandı.

Feci kaza, Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Orhan D. idaresindeki 27 S 1213 plakalı işçi servisi ile Osman E. kontrolündeki 27 S 9493 plakalı işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından 27 S 9493 plakalı işçi servisi savrularak yol kenarında park halinde bulunan 11 SH 170 plakalı tırın dorsesine çarptı.

1'i ağır 21 işçi yaralandı

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 1'i ağır 21 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı
Kaynak: İHA

Gaziantep, İnceleme, İtfaiye, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika
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