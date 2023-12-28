İşkence edilip öldürülmüştü, 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde işkence edelip öldürülen Mustafa Hakkulu soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklardı.

Kozan'da 13 Aralık'ta kaybolan ve 24 Aralık'ta işkence edildikten sonra ensesinden vurularak öldürülmüş olarak bulunan Mustafa Hakkulu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli İsa D., iş ortağı Yüksel Ü. ve eski eşi Bengül G. ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İsa D., Yüksel Ü. tutuklandı. Bengül G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.