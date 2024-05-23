Hatay\'da 220 bin TL\'lik dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bilişim yolu ile 220 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında 21 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesinde meydana gelen bilişim yolu ile dolandırıcılık olayının şüphelileri Y.T. ve Y.A. yakalandı. Yapılan ikamet aramasında suça konu 220.000 TL para ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilerce adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - HATAY