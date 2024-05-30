İskenderun'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İskenderun\'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisi olan E.A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada çeşitli eşyalar ele geçirildi ve adli makamlara sevk edilen şahıs cezaevine teslim edildi.

30.05.2024 13:32
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 25 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesinde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisi E.A. olduğu tespit edildi. Şahıs, 28 Mayıs tarihinde yakalanarak gözaltına alındı Şahsın ikametinde yapılan aramada; gözlük, takılar, oyun CD, 2 adet çanta, kablolar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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