İskenderun\'da 340 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 340 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde durdurulan, içerisinde M.T. ile V.B. adlı şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 340 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY