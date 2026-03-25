İskenderun\'da Aranan İki Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca haklarında verilen para cezaları ile aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 18 bin 700 TL. para cezasıyla aranan A.E, Vergi usul kanununa muhalefet ve karşılıksız çekle işlem yapılmasına sebebiyet verme suçundan 2 milyon 720 bin 661 T paLra cezasıyla aranan D.N İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen D.N. tutuklandı. A.E. ise serbest bırakıldı. - HATAY