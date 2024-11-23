İskenderun'da Aranan İki Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da Aranan İki Şahıs Tutuklandı

İskenderun\'da Aranan İki Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yıl ve 6 yıl hapis cezasıyla aranan iki kişi yakalanıp tutuklandı.

23.11.2024 01:24
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yıl 9 ay 22 gün ve 6 Yıl 6 Ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda İskenderun ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma, taşıma suçundan 19 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Z.Ö. ile bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılmak suretiyle dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı ve basit yaralama suçlarından toplam 6 yıl 6 ay 18 gün hapis cezası aranan E.Ç. yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan şüpheliler Z.Ö. ile E.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Aranan İki Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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