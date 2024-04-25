İskenderun\'da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu bacada hasar oluştu. - HATAY