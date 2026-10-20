İskenderun\'da bodrum kattaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

İskenderun'da bodrum kattaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İskenderun'da bir evin bodrum katında çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında eşyalar ve bodrum kat zarar görürken, yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun ilçesinde bulunan bir evin bodrum katında meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bodrum katta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında eşyalar ve bodrum kat zarar gördü.
Kaynak: İHA
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