İskenderun'da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika
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İskenderun'da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

14.07.2024 01:09
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İskenderun'da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda; gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan birisi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 11 Temmuz tarihinde İskenderun ilçesinde 6 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada; D.E.'nin evinde 17 galara, 2,63 gram esrar maddesi; şüpheli H.E.'nin evinde 4 hint keneviri; şüpheli S.E.'nin evinde 2 parça halinde 9,50 gram A-M, 5 parça halinde 241 gram sentetik kannabinoid, 1 parça 4,50 takoz esrar, 7,65 tabanca, 1 şarjör, 12 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi. Ayrıca şüpheliler S.B. ve S.B. evlerinde ise 22.70 gram sentetik kannabinoid maddesi bulunurken S.B.'nin kadına karşı şiddet suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli M.T.'nin evinde yapılan aramada; 157,62 mm kalaşnikof fişeği, 17 9 mm tabanca fişeği ve 1 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.E. tutuklanarak cezaevinin yolunu tutarken diğer şahıslar hakkında adli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika

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