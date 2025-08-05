Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi, suç aletiyle birlikte yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi'nde meydana gelen 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda; olayın şüphelisi U.K. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Kasten Öldürme Teşebbüsü: 1 Tutuklama - Son Dakika
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