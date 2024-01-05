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İskenderun'da Motosiklet Hırsızları Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da Motosiklet Hırsızları Polis Tarafından Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çalan iki şüpheli, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların kimliklerini tespit ederek tutuklama işlemi gerçekleştirdi.

İskenderun\'da Motosiklet Hırsızları Polis Tarafından Yakalandı
05.01.2024 - 19:33,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çalan iki şüpheli kovalamaca sonucu polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 31 Aralık günü ilçeye bağlı Sakarya ve Kurtuluş Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı vakalarına baktı. Bölgedeki kamera kayıtlarını izleyen polis hırsızların İ.İ. ve H.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler 3 Ocak günü ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Motosiklet Hırsızları Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika


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