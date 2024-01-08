İskenderun'da suların çekilmeye başlanmasıyla vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkarıyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yollar ve sokaklarda bazı kısımlar sular altındayken bazı yerlerde sular çekilmiş durumda, vatandaşlarda sahil kıyısında hafta sonunun keyfini çıkarıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış ve lodosun etkisiyle kent merkezi sular altında kalmıştı. İskenderun ilçesi son günlerde yağış olmaması ve lodosun etkisinin azalmasıyla yavaş yavaş normale dönüyor. Kent merkezinde kısmen suların çekilmesiyle birlikte; Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda insanlar ve araçlar sorunsuz şekilde trafikte ilerliyor. Suların kısmen çekildiğini ve yağmurun yağmamasını fırsat bilen vatandaşlar, sahil kenarlarına ve park yerlerinde hafta sonunun tadını çıkarıyorlar.

"Ekipler suları hızlı bir şekilde tahliye ettiler"

Bugünkü durumun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten vatandaş Kemal Azlak, "Belediye ve itfaiye ekipleri geldi. Suları hızlı bir şekilde tahliye ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten de en ufak bir durumda; belediye, emniyet güçleri, itfaiye ve devletin diğer ekipleri hemen sahaya iniyorlar" dedi.