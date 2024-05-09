İskenderun\'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramada çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekiplerince, 7 Mayıs tarihinde Mete Aslan Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta ve 2 şahsın üzerinde 280 adet Bizans, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet altın sikke, 1 adet üzerinde yazılar bulunan toprak mühür ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.E. ile Z.İ. isimli şahsa 2863 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY