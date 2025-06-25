İskenderun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. 01 BSZ 34 plakalı ile 31 SE 721 plakalı Skoda marka otomobiller çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY