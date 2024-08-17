İskenderun Körfezi\'nde Tekne Battı: 3 Kişi Kurtarıldı

3.Sayfa

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde balık tutmak için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne battı. Teknenin batmasıyla Akdeniz'de ölümle burun buruna gelen 3 vatandaşı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, saat 08.30 sıralarında İskenderun Körfezi Madenli Yat Limanı açıklarında yaşandı. Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ihbar hattına bir teknenin battığı ihbarının alınmasıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot bölgeye intikal etti. Batan teknede 3 şahıs denizde yüzer durumda ekipler tarafından bulundu. Batan teknedeki şahısların tekne sahibi 53 yaşındaki Rıfat Bozkır, 45 yaşındaki Nuri Gökhan Seçkin ve 47 yaşındaki Ender Balcı isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şahısların 'Buseli' isimli tekneyle balık tutmak amaçlı denize açıldıkları ve bir anda arka taraftan su almaya başladıklarını ön tarafa doğru ağırlık vermelerine rağmen su almaya devam ettiği, teknenin bir anda battığını sadece bir telefon kurtararak ihbarı kendilerinin verdiği öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan şahıslar, sağlık kontrolü maksadıyla Madenli Yat Limanında hazır durumda bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından Arsuz Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslar tedavilerinin ardından taburcu edildi. - HATAY