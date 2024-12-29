Çorum'da İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalar neticesinde tespiti yapılan 8 kişiye yönelik operasyonda üzerinde not bulunan bez bebeğin içinden çıkanlar herkesi şaşırttı.
Ekipler, üzerinde "Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar" yazılı not bulunan bez bebeğin içerisinden 14 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Doğum günün kutlu olsun' yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı - Son Dakika
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