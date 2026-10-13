İşletmecisi İstanbul merkezli Sarfo Denizcilik olan Azov Concord'da 11 denizci kayboldu - Son Dakika
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İşletmecisi İstanbul merkezli Sarfo Denizcilik olan Azov Concord'da 11 denizci kayboldu

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Bulgaristan açıklarında gece saatlerinde İHA saldırısıyla batan Azov Concord adlı yük gemisinde 11 denizcinin kaybolduğu, 5 denizcinin kurtarıldığı bildirildi. Bulgar medyası, geminin İstanbul merkezli Sarfo Denizcilik tarafından işletildiğini yazdı.

Bulgaristan açıklarında gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla batırılan Azov Concord adlı yük gemisinin İstanbul merkezli Sarfo Denizcilik tarafından işletildiği ortaya çıkarken, gemideki 11 denizci kayboldu.

Bulgaristan açıklarında gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla batırılan Azov Concord adlı yük gemisine ait yeni detaylar ortaya çıktı. Bulgar yetkililer, Saint Vincent ve Grenadinler bandıralı kargo gemisinde 11 denizcinin kaybolduğunu, 5 denizcinin de kurtarıldığını aktardı.

Bulgar medyası, geminin İstanbul merkezli Sarfo Denizcilik tarafından işletildiğini yazdı.

Bulgar yetkililer, saldırıya uğrayan diğer gemi Chelsea 3'deki 7 Ukraynalı ve 8 Azerbaycanlı mürettebatın tamamının kurtarıldığını ve hiçbirinin ciddi şekilde yaralanmadığını ifade etti.

Radev açıklamıştı

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev bugün yaptığı açıklamada, Ukraynalı şirkete ait Malta bayraklı "Chelsea 3" gemisinin yerel saatle 01: 30 sıralarında 3 insansız hava aracı ile hedef alındığını, 5'i yaralı olmak üzere tüm mürettebatın kurtarıldığını bildirmişti. Bulgar başbakan, ikinci geminin ise Dobriç şehrine bağlı Krapets köyünün 17 mil doğusunda saldırıya uğrayarak battığını söylemişti.

Kaynak: İHA
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