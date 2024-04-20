Isparta-Antalya Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta-Antalya Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

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Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen yaralamalı kazaya müdahale eden ambulans ve polis aracına aynı yolda seyir halinde olan başka bir otomobil çarptı. 2 polis aracı ve 1 ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 3'ü sağlık görevlisi 10 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 10 kişi Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

20.04.2024 17:09
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Isparta- Antalya karayolunda meydana gelen yaralamalı kazaya müdahale eden ambulans ve polis aracına aynı yolda seyir halinde olan başka bir otomobil çarptı. 2 polis aracı ve 1 ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 3'ü sağlık görevlisi 10 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta-Antalya Karayolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Opel marka otomobil yolda seyir halindeyken dolu yağışının etkisi ile kontrolden çıkarak refüje çıktı. Meydana gelen tek taraflı kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin kazaya müdahale ettiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan R.B (34) idaresinde olan 34 UZV 44 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaza yapan otomobile, ardından 32 A 5947 ve 32 A 5941 plakalı polis trafik araçları 32 FB 545 plakalı ambulansa çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, sürücü R.B ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan D.B (34), N.B (7) ve O.K.B (1) ambulans şoförü T.B. (41), ambulansta bulunan sağlık görevlileri M.Ş. (31) ve B.U (35) yaralandı. İkinci kaza sonrası olay yerine takviye olarak sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - ISPARTA

Isparta-Antalya Karayolu\'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta-Antalya Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta-Antalya Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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