Isparta'da Banka Dolandırıcısı Tutuklandı

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Isparta'da bir vatandaşa kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve 179 bin 500 bin TL dolandırıcılık yapan şahıs Adana'da tutuklandı.

Isparta'da M.V. isimli vatandaş, kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarındaki 179 bin 500 TL parasını başka banka hesaplarına transfer etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş şikayette bulundu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda vatandaşa ait paranın gitmiş olduğu şüpheli hesap hareketleri üzerinden yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelisinin G.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonrası 3 Haziran günü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA