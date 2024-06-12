Isparta'da Banka Dolandırıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da Banka Dolandırıcısı Tutuklandı

Isparta'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı 100 bin TL dolandıran şahıs İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. B.Y. isimli vatandaş, telefonla arayıp banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 100 bin TL parasını başka banka hesaplarına transfer etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaş şikayette bulunarak polise başvurdu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucunda şahıs yakalanarak tutuklandı.

12.06.2024 18:08
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Isparta'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı 100 bin TL dolandıran şahıs İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Isparta'da B.Y. isimli vatandaş kendisini telefonla arayıp banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 100 bin TL parasının başka banka hesaplarına transfer etti. Transfer işleminin ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri vatandaşa ait paranın gitmiş olduğu şüpheli hesap hareketleri üzerinden yapılan detaylı çalışma sonucu olayın şüphelisinin E.N. isimli şahıs olduğu tespit etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonrası şahıs yakalanarak çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Banka Dolandırıcısı Tutuklandı - Son Dakika

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