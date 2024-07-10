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Isparta'da baraja giren 14 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

Dalgıçların kurtardığı kız çocuğu hastanede tedavi altına alınırken, olayı duyan babası fenalık geçirdi

ISPARTA - Isparta'da arkadaşlarıyla birlikte geldiği baraja girip boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki kız çocuğu, dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, fenalık geçiren baba da ambulansta tedavi altına alındı.

Olay, Merkez Ayazmana Mahallesi Darıderesi Barajı'nda saat 15.36 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte baraja gelen 14 yaşındaki Ceren G., bir süre sonra suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören diğer arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla baraja inen dalgıç ekipler, Ceren G'yi sudan çıkarmayı başardı. Sedyeye alınan Ceren G., tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kızının boğulma tehlikesi geçirdiğini duyup olay yerine gelen baba ise fenalık geçirdi. Ambulansa alınan baba, sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.