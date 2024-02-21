Isparta\'da dünürünün oğullarını ve damadını öldüren sanığa 4 kez müebbet hapis cezası

Isparta'da husumetli olduğu dünürünün oğullarını ve damadını öldürmekten yargılanan sanığa 4 kez müebbet hapis cezası verildi.
Olay, 10 Ağustos 2023 tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale Köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ve yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Cinayetin ardından Hayrettin T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu.
Sanık Hayretin Tekeli hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Karar duruşması Isparta'nın Yalvaç İlçesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Hayrettin Tekeli ile maktullerin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Hayrettin Tekeli, öldürdüğü Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve dünürünün damadı olan Bedrettin Deniz ile alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğunu söyledi. Sanık Tekeli maktullerin kendisini tehdit ettikleri için öldürdüğünü ve olayı gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söyledi. Tanık ifadelerinin ardından savcı mütalaasını istedi. Savcı, sanığın suçunun sabit olduğunu, 4 kez 'tasarlayarak öldürme' suçunu işlediğini ve bu nedenle 4 kez müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Hayrettin Tekeli'ye 4 kişiyi öldürme suçundan 4 müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı. - ISPARTA
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