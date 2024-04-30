Isparta'da feci kaza: 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da feci kaza: 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı

Isparta'da otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehit polis Yunuz Turan, 2018 yılında Isparta'da yaptığı kış lastiği uygulamasında yaptığı denetimler ve sürücüler ile yolculandırdığı anlarda görüntülenmiş ve nezaketi ile dikkati çekmişti.

30.04.2024 00:48
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Isparta'da feci kaza: 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı

Şehit polisten geriye kış lastiği uygulamasındaki görüntüleri kaldı

ISPARTA - Isparta'da otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehit polis Yunuz Turan, 2018 yılında Isparta'da yaptığı kış lastiği uygulamasında yaptığı denetimler ve sürücüler ile yolculandırdığı anlarda görüntülenmiş ve nezaketi ile dikkati çekmişti.

Kaza 07.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki 17 UY 843 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ardından 32 A 5953 plakalı trafik aracına çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Meydana gelen kazada Yonuz Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yeri ekipler tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Olay yeri ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeler sonrası kaza ile ilgili bilgi alan Isparta valisi Aydın Baruş şehit olan polis memurunun Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli olduğunu belirterek "Personelimiz radar uygulaması yapmak üzere polis aracını emniyet şeridine çekiyor. Radar uygulamasını belirtmek içinde yine emniyet şeridine uyarı levhası koyuyor. O esnada süratli olduğunu tahmin ettiğimiz bir otomobil polis memurumuza çarpıyor. Olaydan sonra hastaneye kaldırıldı polis memurumuz ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Öte yandan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kış lastiği kontrolünde görüntülenmişti

Şehit polis memuru Yonuz Turan 13 Aralık 2018 tarihinde kış lastiği uygulamasında kameralar tarafından görev başında görüntülenmişti. Turan, Isparta-Antalya karayolu üzerinde yapılan denetimlerde kamyon, çekici ve otobüslerde tahrikli dingiller (çeker) lastiklerinde M+S ve wolfex işaretine bakarken, minibüs, kamyonet ve ticari araçlarda ise aynı işlem 4 lastik kontrolünü de gerçekleştirmiş, kontroller sonrası sürücüleri lastiklerinin durumu hakkında bilgilendirmişti. Turan, lastiklerini kontrol ettiği otobüslerin yolcularına da lastikler hakkında bilgi vermiş ve nezaketiyle dikkati çekmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da feci kaza: 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika


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