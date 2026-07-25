Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri ağacı kaldırarak yolu güvenli hale getirdi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan fırtınada kökünden sökülen çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Eğirdir ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, bir çam ağacını kökünden söktü. Devrilen ağaç, park halindeki 35 CML 254 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede ağacın devrildiği sırada otomobilde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı otomobilin üzerinden kaldırarak, yolu güvenli hale getirdi. Ağacın altında kalan otomobilin özellikle ön camının büyük hasar gördüğü görüldü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Hava Durumu, 3. Sayfa, Eğirdir, Isparta, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

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