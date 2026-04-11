Isparta\'da Hükümlü Yakalandı

Isparta'da hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
