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Isparta'da İhbar Sırasında Kaza

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Eğirdir'de polis memuru, ihbara giderken kaza yaptı; vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

18.02.2025 10:46
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İhbara giderken kaza yapan polis memuru, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, polis memurunun kullandığı ekip aracı, çarşı merkezinden gelen bir ihbara giderken ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan polis memuru, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Eğirdir İlçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki A. idaresindeki 32 A 8252 plakalı ekip aracı, çarşı merkezinden gelen bir ihbara gitmek üzere seyir halindeyken zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada araçta sıkışan polis memuru Abdulbaki A., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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