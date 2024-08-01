Isparta'da İş Makinesiyle Yapılan Asfalt Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Sızıntısı

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Isparta'da iş makinesi ile yapılan asfalt çalışmaları esnasında doğal gaz boru hattında sızma meydana geldi. Olayda kimse yaralanmazken doğal gaz şirketi ekipleri tarafından vanalar kapatılarak çevreye yayılan gaz sızıntısı önlendi.

Olay, saat 16.10 sıralarında Karaağaç Mahallesi Firdevs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplere doğal gaz boru hattının yerinin yanlış gösterilmesi sonucu çalışma esnasında doğalgaz boru hattına sızma meydana geldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğal gaz ve muhtemel bir olumsuzluğa karşı itfaiye polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde trafiğe kapatıldı.

Vanalar kapatılarak sızma önlendi

İş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu olay yerine sevk edilen TOROSGAZ ekipleri tarafından doğal gaz vanası kapatılarak gaz sızıntısı önlendi. Doğal gaz boru hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi. - ISPARTA