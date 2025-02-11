Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Çocuk Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Çocuk Aranıyor

Isparta\'da Kayıp 16 Yaşındaki Çocuk Aranıyor

Keçiborlu'da kaybolan 16 yaşındaki K.A.'yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

11.02.2025 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki bir çocuğu arama açlışmaları sürüyor. Isparta Valisi Abdullah Erin, "Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 16 yaşındaki K.A. isimli çocuk, 10 Şubat 2025 tarihinde kayboldu. Saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Aydın'dan gelen Jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Adli makamlar ve güvenlik birimleri de durumu yakından takip ediyor.

Vali Erin çalışmaları yerinde inceledi

Vali Erin, Keçiborlu ilçesinde kaybolan gencin ailesini ziyaret ederek çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Keçiborlu ilçemizin Kılıç köyünde kaybolan evladımızı arama çalışmaları; jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, Orman, Avcılar Birliği, STK'lar ve gönüllülerin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarında İHA, dronelar, iz takip/kadavra köpekleri ve termal cihazlar da kullanılıyor. Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Keçiborlu, Jandarma, Güvenlik, Valilik, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Çocuk Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 01:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Çocuk Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.