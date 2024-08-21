Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Isparta\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

21.08.2024 14:38
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Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 18. kilometresindeki Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Isparta istikametine seyir halinde olan H.D.'nin (21) kullandığı 06 FAY 29 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.D. ve araçta bulunan 7 aylık bebek S.E.A., S.D. (45) ve F.D. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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