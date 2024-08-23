Isparta'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Isparta'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Isparta'da dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, farklı noktalarda meydana gelen kazalar yer aldı.

23.08.2024 16:39
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Isparta'da dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da mayıs ayında meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı. İlk görüntülerde Kolçelik Kavşağı üzerinde sola dönüş yapan otomobilin duramayarak önündeki otomobile çarptığı, ikinci görüntülerde ise 6 Mart Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin kayganlaşan yolda duramayarak önündeki cipe çarptığı anlar yer aldı. Bir başka görüntüde Kepeci Mahallesi 116. Cadde'de elektrikli aracın sağa dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan minibüse çarptığı görüldü. Ayrıca görüntülerde cadde üzerinde sağa dönüş yapan otomobilin yolun karşı tarafından süratli gelen motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

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