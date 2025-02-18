Isparta\'da Narkotik ve Trafik Denetimi

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir saat içerisinde gerçekleştirilen uygulamada 148 şahıs ve 85 araç kontrol edildi, 10 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Batıkent Mahallesi'nde narkotik ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Dün saat 21.00-22.00 arasında yapılan denetimlerde, toplam 148 şahıs ve 85 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 10 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA