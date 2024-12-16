Isparta\'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 24 Yaralı

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Isparta Eğirdir Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta Eğirdir Karayolu Miskinler Yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Akşehir seferini yapan Ahmet Ç. idaresindeki 42 US 888 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada 60 yaşındaki Yeter Tunçbilek otobüs içinde sıkışarak yaşamını yitirirken, şoför ve muavin dahil 24 kişi yaralandı. hayatını kaybeden Tunçbilek'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek feryatlarıyla yürekleri dağladı.

Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve iç kanama şüphesiyle Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Tunçbilek'in akrabası konuştu

Kazada yaşamını yitiren Yeter Tunçbilek'in akrabası Bayram Çevik, "Yeter benim dayımın kızıydı. Antalya'da kızlarının yanından dönüyordu, kazada hayatını kaybetti ve çok üzgünüz" dedi.

Kaymakamdan açıklama

Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Cimşit yaptığı açıklamada, "Antalya-Akşehir seferini yapan otobüs rampada kaygan yol nedeniyle devrildi. Otobüste muavin ve şoför olmak üzere toplam 25 yolcumuz vardı, biri yaşamını yitirdi, 24 yaralı ise hastanelere sevk edildi. Bir yolcumuzun durumu ağır. Vefat eden vatandaşımız otobüste sıkıştığı için kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Adli makamlarımız kazayla ilgili gerekli incelemeleri yapacak" dedi.

Acı feryatlar yürekleri dağladı

Hayatını kaybeden Yeter Tunçbilek'in gelini, haberi alır almaz olay yerine geldi. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren genç kadın, "Akşam konuşmuştuk, yanına geleceğim demiştin. Bu şekilde olmamalıydı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay yerindeki diğer yaralı yakınları da büyük üzüntü yaşadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA