Isparta'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Isparta\'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sürücünün durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.05.2024 19:21
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Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Davraz Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Erhan K. idaresindeki 32 ADJ 667 plakalı Tofaş marka otomobil ile Emirhan E. hakimiyetinde olan 32 ABL 111 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Erol Erhan K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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