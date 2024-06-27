Isparta'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil refüje çıkarak beton elektrik direğine çarparak durdu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

27.06.2024 19:23
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kaşaşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senirkent yolu istikametine seyir halinde olan Kurban Ö. (45) idaresindeki 32 YL 056 plakalı Tofaş marka otomobil, Ayşe G. idaresindeki 32 YR 380 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil refüje çıkarak beton elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler ve Fiat marka araçta yolcu olarak bulunan Mukadder G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, araç sürücülerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mukadder G. ise tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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