Isparta'da Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Isparta'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Keçiborlu ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şahin'in (37) kullandığı 20 ACN 897 plakalı otomobil, Z.G. idaresindeki 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Ahmet İlkay Uluğbay ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Şahin'in Keçiborlu Gülkent Kredi ve Yurtlar Kurumu müdürü, Ahmet İlkay Uluğbay'ın ise yurt yönetim personeli olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA