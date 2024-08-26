Isparta\'da sahte para kullanmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslar yakalandı

3.Sayfa

Isparta'da sahte para kullanarak piyasaya sürecekleri anlaşılan yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak sınır dışı edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yabancı uyruklu E.H.Y., M.M.H. ve Ş.E. isimli şahısların İstanbul'da temin ettikleri sahte paraları Isparta'ya getirerek piyasaya süreceği yönünde bilgi alınmasının üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. ekiplerce icra edilen şok yol kontrol faaliyeti sonucu E.H.Y., M.M.H. ve Ş.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalar sonucunda 10 bin 200 Amerikan Doları ve 7 adet 9 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi. Şahıslar yapılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - ISPARTA