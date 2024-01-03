Isparta'da 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da bulunan bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta'nın merkeze bağlı Bağlar Mahallesi 127 Cadde üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (71). ile Ferhat Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mehmet B., av tüfeğiyle Ferhat Y'ye ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve elinden yaralanan Ferhat Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli Mehmet B. ise gözaltına alındı.

Eminiyette ki işlemleri işlemleri tamamlanan Mehmet B. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.